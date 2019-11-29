Ибрагимович: могу играть до 50 лет
Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал об отношении к Милану и дал понять, что пока далёк от завершения карьеры футболиста.
«Милан — мой второй дом. Это не просто второй город для меня, это именно второй дом. У меня прекрасные воспоминания о времени, проведённом там. Если есть проект, который будет меня стимулировать, я смог бы играть на этом уровне до 50 лет.
Я только что закончил своё приключение в Лос-Анджелесе. Это было фантастически. Теперь есть два героя двух миров: я и Джузеппе Гарибальди», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.
Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее стороны решили не продлевать сотрудничество. 1 января 2020 года 38-летний швед официально станет свободным агентом.
Фанаты «Мальмё» написали «Иуда» на доме Ибрагимовича в Стокгольме
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