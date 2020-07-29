Ривалдо: Неймар может стать тем игроком, который завоюет «Золотой мяч» 2 или 3 раза

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Неймар способен выиграть «Золотой мяч» несколько раз.

«Неймара хвалят за то, насколько он сосредоточен на футболе. Его отношение может быть хорошим знаком для „ПСЖ“ перед возобновлением Лиги чемпионов. Ему уже 28 лет, поэтому, возможно, он почувствовал, что пришло время снова стать тем невероятным игроком, который мог бы легко претендовать на завоевание „Золотого мяча“ два или три раза.

Игроку непросто сосредоточиться исключительно на футболе, когда вокруг него столько шума. Но Неймар остаётся сдержанным и появляется в новостях только благодаря своим достижениям на поле. Меня это очень радует. Я являюсь его большим поклонником и хочу, чтобы он стал лучшим в мире. Это может произойти, если ему удастся сохранить этот новый настрой. Сейчас он явно на правильном пути", — приводит слова Ривалдо Betfair.