«Газпром Арена» вошла в рейтинг лучших стадионов мира

Домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена» вошёл в рейтинг лучших стадионов мира.

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг лучших стадионов мира. При составлении списка учитывался интерес болельщиков к посещению матчей, доход с матчей и способность становиться так называемым «12-м игроком».



Домашний стадион сине-бело-голубых «Газпром Арена» занял 11-е место в рейтинге. Стадион на Крестовском острове оказался выше в рейтинге, чем «Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед»), «Энфилд» («Ливерпуль») и «Этихад» («Манчестер Сити»).

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата питерский клуб стал чемпионом России, оформив победу в лиге за четыре тура до окончания сезона. «Зенит» одержал победу и в Кубке России.