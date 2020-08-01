Гендиректор «Спартака» Газизов сообщил, что Гунько уходит в «Химки»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что тренер академии Дмитрий Гунько покинет клуб, чтобы возглавить главную команду подмосковных «Химок».



В СМИ появлялась информация, согласно которой Гунько станет новым наставником поднявшейся из ФНЛ команды.



«Если такое предложение пришло от клуба РПЛ, то держать тренера не можем. Это почётное предложение для Дмитрия, новый вызов. Рад за него. Он покидает пост главного тренера академии «Спартака» и совет (речь идёт о тренерском совете по вопросам детско-юношеского и молодёжного футбола. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Газизова РИА «Новости».

Сегодня «Химки» официально объявили, что Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинет пост.