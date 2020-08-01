Министр спорта МО: на пост тренера «Химок» четыре кандидата, среди них Гунько

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о поисках нового тренера на пост наставника подмосковных «Химок».

Было официально объявлено, что клуб покинет Сергей Юран, с которым «Химки» поднимались в Российскую Премьер-Лигу. Игроки подмосковного клуба написали коллективное письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку наставнику команды.

«Клуб сейчас договаривается с несколькими тренерами, одного из них выберут и объявят. С кандидатами общается Зайцев, среди них есть и Гунько. Сейчас никакой конкретики нет, но список кандидатов состоит из четырёх человек. Сейчас я не влезаю в дела, наша задача была выполнена: менеджмент назначен и несёт ответственность за решения», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.