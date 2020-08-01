Министр спорта МО: на пост тренера «Химок» четыре кандидата, среди них Гунько

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о поисках нового тренера на пост наставника подмосковных «Химок».
Было официально объявлено, что клуб покинет Сергей Юран, с которым «Химки» поднимались в Российскую Премьер-Лигу. Игроки подмосковного клуба написали коллективное письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку наставнику команды.
«Клуб сейчас договаривается с несколькими тренерами, одного из них выберут и объявят. С кандидатами общается Зайцев, среди них есть и Гунько. Сейчас никакой конкретики нет, но список кандидатов состоит из четырёх человек. Сейчас я не влезаю в дела, наша задача была выполнена: менеджмент назначен и несёт ответственность за решения», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 1 августа 2020
-
14:32
-
14:19
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:23
-
13:14
-
12:55
-
12:47
-
12:35
-
12:12
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:35
-
11:28
-
11:19
-
11:13
-
10:47
-
10:29
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:51
-
09:30
-
09:01
-
07:55
-
06:16
-
04:51
-
03:32
-
03:09
-
02:48
-
01:41
-
01:25