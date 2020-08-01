Сёмин встретился с Николичем на матче ФНЛ
Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин и нынешний наставник «железнодорожников» Марко Николич встретились на матче ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2» (1:1, идёт второй тайм).
Отметим, что оба специалиста решили посетить встречу первого тура ФНЛ в спортивном городке Лужников. В результате тренеры оказались на одной скамейке.
Напомним, контракт Юрия Сёмина с московским «Локомотивом» истёк 1 июня. Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с российским тренером и пригласило на его пост Марко Николича.
На момент ухода Сёмина из клуба «Локомотив» занимал второе место. По итогам прошедшего чемпионата России красно-зелёные заняли второе место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
- 1 августа 2020
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