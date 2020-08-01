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15-летний форвард «Чертаново» Пиняев отдал голевую передачу через 30 секунд после дебюта

15-летний форвард «Чертаново» Пиняев отдал голевую передачу через 30 секунд после дебюта
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

15-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев вышел на замену в домашнем матче первого тура первенства ФНЛ, в котором его команда принимает «Спартак-2», и стал автором голевой передачи меньше чем через минуту после выхода на поле. Дебютировавший Пиняев заменил Дмитрия Молчанова на 64-й минуте и через 30 секунд после этого отдал прострельную голевую передачу на Юрия Завезёна, сравнявшего счёт в матче — 1:1.

В недоигранном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 прошлом сезоне «Чертаново» заняло третье место, уступив «Химкам» лишь по дополнительным показателям. «Спартак-2» стал 17-м. Поскольку ни одна команда ФНЛ не вылетела в ПФЛ, «Спартак-2» сохранил прописку во втором по силе дивизионе страны.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 15:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак-2
Москва
0:1 Игнатов – 51'   1:1 Завезён – 65'   1:2 Игнатов – 78'
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