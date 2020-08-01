«Реал» занял 6-е место в списке самых дорогих клубов мира, «Барселона» — 8-е

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих клубов мира. В топ-50 списка вошли семь футбольных клубов.
На 6-м месте оказался «Реал», чья стоимость оценивается в $ 4,24 млрд. «Барселона» заняла 8-ю строчку в рейтинге ($ 4,02 млрд).
Топ-10 самых дорогих клубов:
1. «Даллас Ковбойз» (американский футбол) — $ 5,5 млрд
2. «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) — 5
3. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) — 4,6
4. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) — 4,4
5. «Голден Стэйт Уорриорз» (баскетбол) — 4,3
6. «Реал» (футбол) — 4,24
7. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (американский футбол) — 4,1
8. «Барселона» (футбол) — 4,02
9. «Нью-Йорк Джайентс» (американский футбол) — 3,9
10. «Манчестер Юнайтед» (футбол) — 3,81
...24. «Бавария» (футбол) – 3,02
...34. «Манчестер Сити» (футбол) – 2,69
...37. «Челси» (футбол) – 2,58
...47. «Арсенал» (футбол) – 2,27.
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