Микель Артета — первый, кто выиграл Кубок Англии в качестве капитана и тренера «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» завоевал Кубок Англии по футболу сезона-2019/2020. В финальном матче «канониры» со счётом 2:1 обыграли другую столичную команду — «Челси».

Микель Артета, возглавляющий «Арсенал» с середины декабря 2019 года, стал первым, кто выиграл Кубок Англии в качестве капитана и тренера «канониров», сообщает OptaJoe на своей странице в «Твиттере».

Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год. По окончании карьеры футболиста испанец вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

В качестве игрока Микель завоевал с «Арсеналом» два Кубка Англии (2014, 2015). Хавбек также помог лондонскому клубу выиграть два Суперкубка страны (2014, 2015).

«Канониры» являются рекордсменами Кубка Англии. В их активе 14 титулов.