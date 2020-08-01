Микель Артета — первый, кто выиграл Кубок Англии в качестве капитана и тренера «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» завоевал Кубок Англии по футболу сезона-2019/2020. В финальном матче «канониры» со счётом 2:1 обыграли другую столичную команду — «Челси».
Микель Артета, возглавляющий «Арсенал» с середины декабря 2019 года, стал первым, кто выиграл Кубок Англии в качестве капитана и тренера «канониров», сообщает OptaJoe на своей странице в «Твиттере».
Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год. По окончании карьеры футболиста испанец вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
В качестве игрока Микель завоевал с «Арсеналом» два Кубка Англии (2014, 2015). Хавбек также помог лондонскому клубу выиграть два Суперкубка страны (2014, 2015).
«Канониры» являются рекордсменами Кубка Англии. В их активе 14 титулов.
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