«Стулья уберите из раздевалки». Болельщики отреагировали на переход Кокорина в «Спартак»
Сегодня, 2 августа, нападающий Александр Кокорин официально стал игроком московского «Спартака». 29-летний россиянин подписал с красно-белыми контракт по схеме «3+1».
Не всем поклонникам красно-белых понравился этот трансфер. Некоторые шутили по поводу перехода футболиста, другие высказались одобрительно.
«И сразу в «Химки» его, дальше школьникам забивать», — написал Андрей Вавилов.
«Ну всё, разбежится теперь Премьер-Лига, кто куда», — написал Сергей Соколов.
«Стулья уберите из раздевалки», — написал Масис Мкртчян.
«Теперь всё стало на свои места: Дзюба — в «Зените», Кокорин — в «Спартаке», — написал пользователь «Твиттера».
«Привет, Сашка! Давай, зажигай с нами. Добро пожаловать в семью», — написала Наталья Корягина.
Кокорин: детская обида позади. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх
- 2 августа 2020
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