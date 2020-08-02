«Стулья уберите из раздевалки». Болельщики отреагировали на переход Кокорина в «Спартак»

Сегодня, 2 августа, нападающий Александр Кокорин официально стал игроком московского «Спартака». 29-летний россиянин подписал с красно-белыми контракт по схеме «3+1».

Не всем поклонникам красно-белых понравился этот трансфер. Некоторые шутили по поводу перехода футболиста, другие высказались одобрительно.

«И сразу в «Химки» его, дальше школьникам забивать», — написал Андрей Вавилов.

«Ну всё, разбежится теперь Премьер-Лига, кто куда», — написал Сергей Соколов.

«Стулья уберите из раздевалки», — написал Масис Мкртчян.

«Теперь всё стало на свои места: Дзюба — в «Зените», Кокорин — в «Спартаке», — написал пользователь «Твиттера».

«Привет, Сашка! Давай, зажигай с нами. Добро пожаловать в семью», — написала Наталья Корягина.