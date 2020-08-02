«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с защитником «Лилля» Габриэлем

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с бразильским защитником французского «Лилля» Габриэлем, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в «Твиттере».

По данным источника, агенты Габриэля прибыли в Англию и уже провели встречу с руководством «красных дьяволов». Сообщается, что конкретного предложения от «Манчестер Юнайтед» пока не поступало. В услугах футболиста также заинтересованы «Эвертон» и итальянский «Наполи».

22-летний бразилец перешёл в «Лилль» зимой 2017 года из бразильского «Аваи». Сумма трансфера составила € 3 млн. Контракт Габриэля с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Габриэль провёл на поле 34 матча во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и заработал шесть жёлтых карточек.