Дмитрий Гунько: победа над «Динамо» принадлежит игрокам «Химок», она ни в коей мере не моя

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал итог товарищеской встречи с московским «Динамо» (2:0).



«Сегодня было знакомство с командой в бою, и все футболисты оставили приятное впечатление. Эта победа, естественно, принадлежит им, она ни в коей мере не моя. Доволен самоотдачей и выполнением тех задач, которые были поставлены на игру, ребята с ними справились. Да, были ошибки, но будем работать над их устранением.



Любая победа поднимает уверенность в себе, а поражение даёт обратный эффект. Сегодняшняя победа была для нас очень важна», — приводит слова Гунько пресс-служба «Химок».

В товарищеском матче подмосковные «Химки» переиграли московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Нападающий красно-чёрных Мохамед Конате оформил дубль.