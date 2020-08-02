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Дмитрий Гунько: победа над «Динамо» принадлежит игрокам «Химок», она ни в коей мере не моя

Дмитрий Гунько: победа над «Динамо» принадлежит игрокам «Химок», она ни в коей мере не моя
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал итог товарищеской встречи с московским «Динамо» (2:0).

«Сегодня было знакомство с командой в бою, и все футболисты оставили приятное впечатление. Эта победа, естественно, принадлежит им, она ни в коей мере не моя. Доволен самоотдачей и выполнением тех задач, которые были поставлены на игру, ребята с ними справились. Да, были ошибки, но будем работать над их устранением.

Любая победа поднимает уверенность в себе, а поражение даёт обратный эффект. Сегодняшняя победа была для нас очень важна», — приводит слова Гунько пресс-служба «Химок».

В товарищеском матче подмосковные «Химки» переиграли московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Нападающий красно-чёрных Мохамед Конате оформил дубль.

«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче под руководством Гунько
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