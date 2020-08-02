«Сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?» Роналду выложил фото с Буффоном

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с одноклубником чемпионом мира Джанлуиджи Буффоном.
«Угадайте, сколько трофеев завоевали эти два молодых человека?» — написал Роналду.
Посмотреть фотографию можно на странице Криштиану Роналду в "Инстаграме".
Напомним, что по итогам сезона Серии А «Ювентус» стал чемпионом Италии. Эта победа стала девятой подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. Для 35-летнего Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе «Ювентуса», так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.
- 2 августа 2020
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