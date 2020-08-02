Друг Кокорина опубликовал детское фото форварда в футболке «Спартака»

Геннадий Куропаткин, друг форварда «Спартака» Александра Кокорина, после заявления московского клуба о переходе футболиста выложил в «Инстаграме» его детское фото.
На снимке маленький Кокорин одет в футболку «Спартака».
Кокорин — воспитанник московского «Локомотива», в котором он провёл восемь лет на детском и юношеском уровнях. В детстве проходил просмотр в «Спартаке», но не был отобран в команду.
Сегодня, 2 августа, красно-белые объявили о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».
С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей. На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.
- 2 августа 2020
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