Деян Ловрен: думаю, пара хороших тренировок — и я смогу сыграть с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что готов помочь команде в матче за Суперкубок России с «Локомотивом».



«В последние 4-5 дней я довольно серьёзно тренировался самостоятельно. Знаю, что я профессионал, и чего ждёт от меня команда. Нужно всегда быть в форме. Я думаю и чувствую, что готов. Думаю, пара хороших тренировок — и я смогу сыграть с „Локомотивом“ — сказал Ловрен в ролике, опубликованном на YouTube-канале клуба.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором результативной передачи, а также получил жёлтую карточку.



«Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля. Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что рассчитывает на Ловрена в матче с «Локомотивом». Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.

«Не знаю, чего ожидать, но готов ко всему». Деян Ловрен дал первое интервью в России