Стали известны детали контракта, который «Реал» предлагал Роберту Левандовски

Стали известны детали контракта, которые «Реал» предлагал польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовски в 2013 году, сообщает Marca со ссылкой на Onet Sport.
По данным источника, если бы Левандовски перешёл в «Реал», то получил бы подписной бонус в размере € 10,9 млн. «Королевский клуб» предлагал польскому нападающему контрактное соглашение на шесть лет с заработной платой в размере € 8,6 млн. Также в предложенном контракте был включен список видов деятельности, которым Левандовски не разрешалось заниматься, если бы он присоединился к «Реалу», в который входили катание на мотоцикле, катание на лыжах, катание на моторной лодке, парапланеризм и скалолазание.
Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Контракт польского игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2023 года.
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