«Модрича там быть не должно». Ловрен показал фото с Путиным

Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен показал фотографию с президентом России Владимиром Путиным во время интервью YouTube-каналу петербургского клуба.

Помимо Ловрена и Путина на фото присутствует соотечественник Деяна, полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

«Фото я никогда не показывал. Лука? В общем, я спросил президента: „Президент, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?“. Я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто полез в кадр. Его там быть не должно, ну да ладно», — сказал Ловрен.

Фото: Канал «Зенита» в YouTube

Петербургский «Зенит» объявил о переходе Ловрена из «Ливерпуля» 27 июля. В минувшем сезоне 31-летний хорватский футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.