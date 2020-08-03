Семак опубликовал фото с Ловреном

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился фото с новичком клуба защитником Деяном Ловреном.



«Добро пожаловать в «Зенит»!» — написал Семак на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Сергея Семака в «Инстаграме».

Петербургский «Зенит» объявил о переходе Ловрена из «Ливерпуля» 27 июля. В минувшем сезоне 31-летний хорватский футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Семак говорил, что рассчитывает на Ловрена в матче с московским «Локомотивом». Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.