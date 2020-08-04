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Зидан — лучший тренер в мире по версии L’Equipe. Он опередил Клоппа и Гвардиолу

Зидан — лучший тренер в мире по версии L’Equipe. Он опередил Клоппа и Гвардиолу
Футбол / Англия 0

Издание L’Equipe посвятило новый выпуск определению лучшего тренера в мире на данный момент.

По мнению журналистов, в настоящее время лидером является наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан. В число лучших также входят тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, однако они уступают французскому специалисту.

Зидан в минувшем розыгрыше испанской Примеры привёл «Реал» к чемпионскому титулу. В свою очередь Клопп занял с «Ливерпулем» первое место в английской Премьер-лиге, опередив «Манчестер Сити» Гвардиолы. При этом «горожанам» предстоит сыграть ответный матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов после победы в первой встрече со счётом 2:1. «Ливерпуль» из розыгрыша главного еврокубка выбыл, уступив «Атлетико».

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