Футбольный союз Нидерландов разрешил девушке выступать за мужской клуб

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в качестве эксперимента разрешил 19-летней Эллен Фоккеме выступать за мужской клуб «Фоарут», сообщает пресс-служба организации.
В настоящее время в Нидерландах разрешены смешанные команды до 19 лет. После 19 лет девушки не могут играть с парнями в категории А, что вынуждает их выступать либо в чисто женских коллективах, либо в смешанной категории В. Если эксперимент пройдёт удачно, KNVB может убрать это ограничение.
В Футбольном союзе Нидерландов считают, что возможные изменения в правилах помогут девушкам из небольших поселений, где не хватает женщин для организации полноценных команд, реализовать себя в спорте.
«Здорово, что я могу продолжать выступать за «Фоарут». Я играла с этими ребятами с пяти лет, и было бы обидно не присоединиться к ним в следующем сезоне. Понятия не имею, как это сработает, но я очень рада, что принимаю участие в эксперименте», — сказала Эллен.
- 4 августа 2020
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