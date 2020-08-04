Николич: вернуть Смолова в «Локомотив» – моё решение. Счастлив, что он у нас есть

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал возвращение форварда Фёдора Смолова в стан «железнодорожников».

«Возвращение Смолова? Да, это важно. Он – качественный игрок, россиянин, член сборной, забивал больше всех в РПЛ. Насколько мог понимать, незабитый пенальти в матче с Хорватией на чемпионате мира мог вогнать Фёдора в небольшую депрессию, но Смолов — хороший человек и игрок. Верю, что он будет для нас большим усилением в следующем сезоне. Вернуть его назад — моё решение. Я счастлив, что он у нас есть. И Федя счастлив, что он с нами.



Сёмин говорил, что Смолов не выполнял того, что от него требовали? Кого волнует, что было вчера? Важно только сегодня и завтра. Не так важно, что было год назад, пять или десять лет назад. Когда Дасаев пропустил гол от Ван Бастена в 1988 году – уже история. Это для книг, но не для сегодняшнего дня. Я хочу работать со Смоловым, а он хочет работать с нами. Я хочу помочь ему, а он — команде. Увидим всё на поле, но я уверен, что у нас получится», — сказал Николич в интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Дмитрию Егорову.

Полное интервью с Марко Николичем читайте на «Чемпионате».