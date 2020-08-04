Буффон — Касильясу: тщетное стремление к совершенству сделало нас теми, кто мы есть

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к бывшему вратарю «Реала» и «Порту» Икеру Касильясу. Сегодня, 4 августа, испанец объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Люди говорят, что конкуренция делает нас лучше других, но требовательными по отношению к себе. Может, это тщетное стремление к совершенству сделало нас теми, кто мы есть. Спасибо, Икер. Без тебя всё это было бы менее значимым», — написал Буффон на своей странице в «Твиттере».
Касильяс является воспитанником «Реала» и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Со «сливочными» он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Икер дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.
- 4 августа 2020
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