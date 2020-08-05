«Страсбург» объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

В «Страсбурге» выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Как сообщается на официальном сайте клуба, новое тестирование было решено провести после того, как в пятницу, 29 июля, в клубе пять человек из команды сдали положительные тесты на COVID-19.
Таким образом, на карантине находятся девять человек. В связи с этим «Страсбург» принял решение отметить товарищеский матч с «Реймсом», который был запланирован на 8 августа.
«Эти тесты, к сожалению, подтверждают то, чего мы боялись, но мы работаем в тесном сотрудничестве и в полной прозрачности с Региональным агентством здравоохранения. Клуб проводит специальный профилактический протокол здоровья, и мы применяем все инструкции, рекомендованные властями. Для того, чтобы гарантировать здоровье всех, было решено отменить товарищеский матч с «Реймсом», запланированный на субботу, 8 августа», — говорится в заявлении на официальном сайте «Страсбурга».
Напомним, в досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции «Страсбург» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 27 туров.
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