«Страсбург» объявил о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

В «Страсбурге» выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Как сообщается на официальном сайте клуба, новое тестирование было решено провести после того, как в пятницу, 29 июля, в клубе пять человек из команды сдали положительные тесты на COVID-19.

Таким образом, на карантине находятся девять человек. В связи с этим «Страсбург» принял решение отметить товарищеский матч с «Реймсом», который был запланирован на 8 августа.

«Эти тесты, к сожалению, подтверждают то, чего мы боялись, но мы работаем в тесном сотрудничестве и в полной прозрачности с Региональным агентством здравоохранения. Клуб проводит специальный профилактический протокол здоровья, и мы применяем все инструкции, рекомендованные властями. Для того, чтобы гарантировать здоровье всех, было решено отменить товарищеский матч с «Реймсом», запланированный на субботу, 8 августа», — говорится в заявлении на официальном сайте «Страсбурга».

Напомним, в досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции «Страсбург» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 27 туров.