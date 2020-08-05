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Директор «Мордовии»: на 99% шансов выступить в ПФЛ у нас нет

Директор «Мордовии»: на 99% шансов выступить в ПФЛ у нас нет
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Директор саранской «Мордовии» Николай Левин оценил шансы команды на выступления во втором дивизионе страны – ПФЛ.

«Моё мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет. На 99% нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона. Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК», — цитируют Левина «Известия».

В прошедшем сезоне «Мордовия», набрав 19 очков, заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ. В 27 матчах команда из Саранска одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Сообщалось, что «Мордовия» может прекратить существование из-за различных задолженностей.

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