Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье дал согласие на переход в «Милан»

27-летний ивуарийский защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье принял предложение о переходе в «Милан», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, после получения согласия от игрока «Милан» приступил к переговорам с клубом, который будет требовать за своего основного защитника не менее € 20 млн. Однако, прежде чем осуществить трансфер ивуарийца, «Милан» будет вынужден продать одного из двух крайних защитников – Давида Калабрию или Андреа Конти.
Орье выступает в составе «Тоттенхэм Хотспур» с 2017 года. В нынешнем сезоне ивуарийский защитник принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Ранее он выступал в составе «Ланса», «Тулузы» и «Пари Сен-Жермен». С 2013 года Орье играет за национальную команду Кот-д'Ивуара.
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