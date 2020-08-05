Сульшер — о Лиге Европы: трофей стал бы большим шагом вперёд для «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от доигровки Лиги Европы.
Напомним, что «Манчестер» в 1/8 финала турнира сыграет с командой ЛАСК. Команды уже провели первый матч противостояния, в нём сильнее оказалась английская команда, победившая со счётом 5:0.
«Трофей стал бы большим шагом вперёд для «Манчестер Юнайтед». Мы рады, что сумели занять третье место в английской Премьер-лиге по итогам прошедшего сезона, но следующий шаг для этой команды – победа в турнире.
Мы добирались до двух полуфиналов — в Кубке Англии и Кубке лиги, — но хотим выиграть что-нибудь», — приводит слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.
Ответный матч состоится сегодня, 5 августа.
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