«Уфа» поблагодарила Урунова и пожелала ему удачи в «Спартаке»

Футбольный клуб «Уфа» объявил о договорённости с московским «Спартаком» о трансфере полузащитника Остона Урунова.

«Спасибо, Остон! «Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова



Урунов перешёл в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей.



«Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в "Твиттере".

Также представители башкирского клуба отметили, что Урунов не забрал приз лучшему игроку месяца, подписав изображение награды: «Остон ещё кое-что не забрал в Уфе!».

Ранее московский «Спартак» анонсировал переход Урунова, опубликовав ролик, в котором полузащитник примерил форму красно-белых.