«Уфа» поблагодарила Урунова и пожелала ему удачи в «Спартаке»
Футбольный клуб «Уфа» объявил о договорённости с московским «Спартаком» о трансфере полузащитника Остона Урунова.
«Спасибо, Остон! «Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова
Урунов перешёл в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей.
«Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в "Твиттере".
Также представители башкирского клуба отметили, что Урунов не забрал приз лучшему игроку месяца, подписав изображение награды: «Остон ещё кое-что не забрал в Уфе!».
Ранее московский «Спартак» анонсировал переход Урунова, опубликовав ролик, в котором полузащитник примерил форму красно-белых.
«Спартак» анонсировал трансфер Урунова
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