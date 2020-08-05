«Спартак» анонсировал трансфер Урунова

Московский «Спартак» анонсировал трансфер хавбека «Уфы» Остона Урунова в социальных сетях.

Пресс-служба красно-белых показала короткий видеоролик с полузащитником в спартаковской форме. Видео сопровождает подпись «Сделаем красиво» на узбекском языке.

Напомним, что Остон Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. Узбекистанский полузащитник провёл на поле в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 10 матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее «Спартак» подписал контракт с нападающим Александром Кокориным. В прошедшем сезоне форвард выступал в составе «Сочи» на правах аренды и забил семь голов в десяти матчах РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истёк 31 июля.