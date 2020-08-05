«Спартак» анонсировал трансфер Урунова
Московский «Спартак» анонсировал трансфер хавбека «Уфы» Остона Урунова в социальных сетях.
Пресс-служба красно-белых показала короткий видеоролик с полузащитником в спартаковской форме. Видео сопровождает подпись «Сделаем красиво» на узбекском языке.
Напомним, что Остон Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. Узбекистанский полузащитник провёл на поле в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 10 матчей и не отличился результативными действиями.
Ранее «Спартак» подписал контракт с нападающим Александром Кокориным. В прошедшем сезоне форвард выступал в составе «Сочи» на правах аренды и забил семь голов в десяти матчах РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истёк 31 июля.
- 5 августа 2020
-
11:08
-
10:56
-
10:53
-
10:33
-
10:29
-
10:13
-
10:07
-
09:59
-
09:51
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:04
-
07:39
-
05:40
-
04:49
-
04:16
-
03:22
-
02:20
-
01:54
-
01:23
-
00:47
-
00:27
-
00:27
- 4 августа 2020
-
23:50
-
23:38
-
23:17
-
23:14
-
22:32
-
22:20
Партнерский контент