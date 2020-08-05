На матчи «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» назначены немецкие судьи

УЕФА на своём сайте объявил имена арбитров, которым предстоит работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенных на 7 августа.
Матч «Манчестер Сити» – «Реал» обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликcом Брыхом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Отвечать за VAR будут Бастиан Данкерт и его ассистент Марко Фритц. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.
На встрече «Ювентус» – «Лион» также будут работать немецкие судьи. Главным арбитром назначен Феликс Цвайер. Ему помогут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Видеопомощником рефери станет Кристиан Дингерт, а ассистировать ему будет Тобиас Штилер. Четвёртый судья – Тасос Сидиропулос из Греции.
Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится в Манчестере, а «Ювентус» и «Лион» сыграют в Турине. Обе встречи начнутся в 22:00 мск 7 августа.
- 5 августа 2020
-
14:26
-
14:25
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:48
-
13:44
-
13:34
-
13:33
-
13:25
-
13:14
-
13:08
-
13:01
-
12:23
-
12:07
-
11:48
-
11:46
-
11:36
-
11:28
-
11:08
-
10:56
-
10:53
-
10:33
-
10:29
-
10:13
-
10:07
-
09:59
-
09:51
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:47