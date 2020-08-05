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На матчи «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» назначены немецкие судьи

На матчи «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» назначены немецкие судьи
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА на своём сайте объявил имена арбитров, которым предстоит работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, назначенных на 7 августа.

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликcом Брыхом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Отвечать за VAR будут Бастиан Данкерт и его ассистент Марко Фритц. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.

На встрече «Ювентус» – «Лион» также будут работать немецкие судьи. Главным арбитром назначен Феликс Цвайер. Ему помогут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Видеопомощником рефери станет Кристиан Дингерт, а ассистировать ему будет Тобиас Штилер. Четвёртый судья – Тасос Сидиропулос из Греции.

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится в Манчестере, а «Ювентус» и «Лион» сыграют в Турине. Обе встречи начнутся в 22:00 мск 7 августа.

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