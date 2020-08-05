Игорь Осинькин: в «Крыльях Советов» очень большой круг и проблем, и задач

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итоги совещания по работе клуба.



«Всё охватить за неделю было невозможно, но постепенно мы погружаемся и понимаем: здесь очень большой круг и проблем, и задач. Но главное, что я увидел здесь, – очень много людей, которые по-настоящему любят клуб, любят футбол. И ещё приятно удивлён, насколько в руководстве региона много людей, которым спорт очень близок и которые в нём действительно разбираются.



Чем выше уровень бренда первой команды, тем легче развивать юношеский и молодёжный футбол. Часто в регионах, где клубы вылетают в более слабые лиги, про футбол потихоньку забывают. К счастью, Самара сейчас не позволяет этому произойти. Видно большое желание всех присутствующих людей вернуть главную команду „Крыльев“ на уровень, который соответствует её потенциалу. Но надо также сделать всё, чтобы это был не просто один шаг, не как в лифте вниз-вверх. А чтобы сейчас мы могли выстроить такую команду, которая потом была бы конкурентоспособна в РПЛ и на любом уровне на долгие годы», — приводит слова специалиста официальный сайт самарского клуба.

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