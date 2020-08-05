Корниленко: предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал своё назначение на новую должность.



«Ещё утром мы с тренерским штабом проводили занятие с командой. Мне заранее сказали только, что должен быть здесь с докладом и своим видением ситуации. Поэтому предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным. Был удивлён.



Обо всех стоящих задачах много говорилось во время общего собрания. Я поблагодарил Дмитрия Игоревича за оказанное доверие. Сейчас предстоит много работы. В первую очередь надо разработать стратегию, как мы будем развиваться дальше.



Я извинился перед болельщиками за прошедший сезон, потому что команда вылетела в первую лигу, там не её место, я считаю. Не должен футбольный клуб „Крылья Советов“ находиться в ФНЛ», — приводит слова Корниленко официальный сайт клуба.

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