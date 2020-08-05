Турецкий полузащитник Арда Туран продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, 33-летний футболист заключил контракт с клубом до 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон. В случае победы «Галатасарая» в турецкой Суперлиге Туран получит € 500 тыс. в качестве бонуса.



Туран начинал профессиональную карьеру в «Галатасарае». В 2011 году хавбек перешёл в мадридский «Атлетико», а через четыре года стал игроком «Барселоны». Спустя три сезона Туран перешёл в «Истанбул Башакшехир» на правах аренды, который в прошлом сезоне стал чемпионом Турции. В сезоне-2019/2020 Туран принял участие в 9 матчах чемпионата Турции и получил две жёлтые карточки.