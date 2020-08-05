Вратарь Городов подписал контракт с «Краснодаром» на два года

34-летний вратарь Евгений Городов продолжит карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ранее он выступал за «быков» с 2011 по 2013 год. Он попал в команду 11 ноября 2010 года, подписав с чёрно-зелёными контракт на 3,5 года. За следующие два с половиной сезона в футболке «быков» на счету голкипера 26 матчей, в 8 из которых он оставил ворота в неприкосновенности.
В июне 2013-го «Краснодар» согласовал с грозненским «Тереком» трансфер Евгения Городова. Голкипер переехал в столицу Чеченской Республики, где и выступал до лета 2020 года. За семь лет в «Тереке» (сейчас «Ахмат») он провёл более 140 игр в РПЛ и Кубке России, а также оформил 42 сухих матча.
По окончании сезона-2019/2020 срок действия трудового соглашения Городова с «Ахматом» истёк и вратарь в статусе свободного агента вернулся в «Краснодар». Евгений Городов подписал с «быками» контракт, который будет действителен до 31 мая 2022 года.
«Чемпионат» первым сообщил о переговорах между голкипером и краснодарским клубом.
- 5 августа 2020
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