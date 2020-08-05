Газизов: нас пытаются загнать в фарватер, чтобы принимали решения, как нужно другим людям

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал позицию «Краснодара», выступающего против фарм-клубов в Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» выступает против? Дайте мне бегунок, я первым подпишу. Если 100 клубов скажут, что надо делать изменения в регламенте, то давайте. Это касается внутреннего регламента. У меня свое мнение. Объясню. Есть приглашение игроков, но мы думаем, что он будет больше прогрессировать в другом клубе. И определенные структуры хотят зарабатывать на этом. И делают всё, чтобы игрок попал в другой клуб. Но у нас свое мнение, и мы должны его продавливать. А решение этих вещей приводит к тому, что нас пытаются загнать в фарватер и нам нужно принимать решения, как нужно другим людям, а не «Спартаку». Мне кажется, мы должны менять это, и мы будем это менять", — передает слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.