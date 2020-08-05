Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Опубликован список арбитров на матчи первого тура РПЛ

Опубликован список арбитров на матчи первого тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах первого тура Российской Премьер-лиги.

«Химки» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Анохин.

«Тамбов» — «Ростов»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Лапочкин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Чеботарёв.

«Уфа» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Спартак» — «Сочи»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Владимир Овчинников.

«Урал» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Ротор» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020