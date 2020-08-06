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«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года

«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года. Об этом сообщил генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта.

«Официально мы пока не объявили, но мы подпишем Санчеса на три года. Мы очень в него верим и счастливы с ним работать», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Уход чилийца освободит седьмой номер. Такой же номер носил Джейдон Санчо в дортмундской «Боруссии», который, по информации СМИ, должен присоединиться к «красным дьяволам» в ближайшем будущем.

Переговоры о сделке, которая поможет Санчесу разорвать контракт и покинуть «Манчестер Юнайтед» бесплатно, продолжаются.

Минувший сезон Алексис провел в «Интере» на правах аренды. Он принял участие в 22 матчах Серии А, стал автором четырех забитых мячей и отдал девять результативных передач.

Санчес разорвёт контракт с «Манчестер Юнайтед» и перейдёт в «Интер» бесплатно
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