Карпин: единственное, чего я боюсь, это коронавирус. Он реально нас ушатал

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, не боится ли он последствий для клуба после конфликта с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.

Напомним, Карпин раскритиковал руководство лиги в связи с организацией чемпионата России в условиях пандемии коронавируса.

«Хуже не будет. Хуже, чем есть, не будет. И в плане судейства хуже не будет. Не я это считал. Это посчитали вы, имею в виду, журналисты. Вы посчитали, что в осенней части «Ростов» недобрал из-за судей то ли 10, то ли 11 очков. Не я считал. Я дал себе слово про судей не говорить, и я не говорю.



По мне, даже больше [очков недосчитались]. Оказывается, в осенней части мы недосчитались 10-11 очков, не считая весенний отрезок и постковидный. Если по итогам сезона добавить «Ростову» 11 очков, где бы мы оказались?



Единственное, чего я боюсь, это коронавирус. Нас коронавирус реально ушатал. Не только тех, кто болел. И здоровых, кто просидел на карантине. Приходилось играть в таком графике шесть матчей подряд условному Ионову, условному Мамаеву, тем, кто был. Хаджикадунич выздоровел и вынужден играть 90 минут, хотя он не может провести и 60 минут», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.