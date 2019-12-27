«Ростов» больше остальных пострадал от ошибок судей в первой половине чемпионата

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов», «Оренбург» и «Сочи» стали командами, которые больше других пострадали от ошибок рефери в первой половине чемпионата РПЛ. В пользу «Ростова» было принято только одно неверное решение, в то время как против ростовского клуба совершено 10 ключевых ошибок. У «Оренбурга» этот баланс составляет «минус 5» (6-11), а у «Сочи» «минус 4» (5-9). Эксперты департамента судейства и инспектирования ключевыми называют следующие решения, которые впоследствии были признаны ошибочными: неверно предъявленная или непредъявленная красная карточка, забитый/отменённый гол, назначенный/неназначенный пенальти.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз объявил об уходе Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования.