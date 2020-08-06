Виктор Кашшаи: с Федуном не разговаривали, но я открыт к общению

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, был ли у него разговор с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после окончания минувшего сезона.

Напомним, что «Спартак», который был недоволен судейством, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

«Мы с ним не разговаривали, но я открыт к общению. Думаю, каждый должен делать свою работу в подготовке к сезону», — приводит слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее венгерский специалист сообщил о планах создания нового рейтинга судей, при котором больше назначений получать будет тот арбитр, который допустил меньше ошибок, а также системы разбора судейских моментов для журналистов и болельщиков после матчей.