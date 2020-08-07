«Новый взгляд на мир». Евсеев выложил фото в очках
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в социальные сети свою фотографию в очках.
«Новый сезон. Новый взгляд на мир», — подписал наставник башкирской команды снимок в "Инстаграме".
Напомним, что по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Уфа» заняла девятое место. В первом туре нового сезона башкирская команда сыграет на своём поле с «Краснодаром». Матч состоится в это воскресенье, 9 августа. Начало встречи — 17:00 по московскому времени.
Вадим Евсеев возглавил «Уфу» в ходе сезона-2018/2019 Российской Премьер-Лиги. По итогам первого сезона тренера в башкирской команде «Уфа» заняла 14 место. Ранее специалист работал в «Текстильщике» из Иваново, пермском «Амкаре», махачкалинском «Анжи», а также в клубе «СКА-Хабаровск».
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