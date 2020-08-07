РПЛ ещё не решила, оставлять ли дополнительное время в матче за Суперкубок России

Как стало известно «Чемпионату», в Российской Премьер-Лиге ещё не приняли окончательного решения относительно дополнительного времени в матче за Суперкубок России при ничейном результате в основное время. Решение будет принято ближе к 14:00 мск.



Матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня, 7 августа. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» сыграет в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.