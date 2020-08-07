«Это очень хорошее начало». Дуглас Сантос — о первом сезоне в «Зените»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своих впечатлениях от первого сезона в российской команде.

«Я думаю, что это очень хорошее начало. Я перешёл в «Зенит» из клуба, где провёл три года, играя с высокой интенсивностью против очень квалифицированных команд. Я многому научился за этот период в Германии. Когда я приехал, то был готов играть и смог провести хороший сезон, выиграть два титула, выходя на поле почти в каждом матче. И я счастлив! Мне очень помогло, что я сумел быстро адаптироваться в новой команде. Не хватило только забитого мяча.

У меня был хороший шанс в игре против «Динамо» — я пробил по воротам и сразу после удара сказал себе: «Это гол!» Но мяч прошёл мимо, таков уж футбол. И структура «Зенита» великолепна, не только в плане тренировочной базы или академии. В клубе помогут тебе со всем: найдут дом, сделают жизнь твоей семьи комфортной. Это дало мне душевное спокойствие", — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита», ссылаясь на Yahoo Esportes.