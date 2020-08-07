«Манчестер Сити» — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 7 августа, состоится матч «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.

Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, «Манчестер Сити» обыграл «сливочных» со счётом 2:1. Авторами забитых мячей в составе английского клуба стали Габриэль Жезус и Кевин Де Брёйне, а единственный мяч в ворота гостей забил Иско.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020.