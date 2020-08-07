Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

«Манчестер Сити» — «Реал»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 7 августа, состоится матч «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.

Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, «Манчестер Сити» обыграл «сливочных» со счётом 2:1. Авторами забитых мячей в составе английского клуба стали Габриэль Жезус и Кевин Де Брёйне, а единственный мяч в ворота гостей забил Иско.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020