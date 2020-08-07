«Зенит» — «Локомотив»: Эдер получил травму и покинул поле, его заменил Смолов

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер получил травму в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

На 62-й минуте встречи новичок «Зенита» Деян Ловрен подтолкнул Эдера в своей штрафной, и тот врезался во вратаря петербургского клуба Михаила Кержакова. Нападающему «железнодорожников» оказали помощь, он покинул поле, а на замену вышел форвард Фёдор Смолов.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем сезоне «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона России. Сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны. «Локомотив» играет в матче за Суперкубок на правах серебряного призёра Российской Премьер-Лиги.