Кикнадзе — о трансферах: хотите, чтобы «Локомотив» брал звёзд из «Реала» и «Барселоны»?

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения в матче с «Зенитом» (1:2) за Суперкубок России высказался о трансферной политике московского клуба.
«Конечно, мы поддерживали кандидатуры Сёмина. Например, Комличенко, Джорджевича. Кто у нас ещё был… Живоглядов — история Юрий Палыча. Первый вариант был с Караваевым за большие деньги, второй — с Живоглядовым. Он уже впоследствии изменил о нём своё мнение, получилось, что тот не умеет играть в нужном Палычу формате. А до определённого времени он его устраивал.
Кстати, обратили сегодня внимание, как сыграл Мурило? Хорошо? Правильно. Считаю, что он парень с огромным потенциалом. Дай бог, раскроем. В прошлом году мы взяли Мурило вместо Беляева? С чего вы взяли, что вместо? Мы сделали то, что сделали. Что вас беспокоит, не могу понять?
Сейчас взяли двух игроков, одному из которых 31, другому — 25? Вы хотите, чтобы мы брали звёзд из «Реала», «Барселоны», «Ювентуса»? Мы проголосовали на трансферном комитете за этих игроков», — сказал Кикнадзе в беседе с журналистами.
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