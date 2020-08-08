Рахим Стерлинг: «Манчестер Сити» был великолепен. Мы хотим преуспеть в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал исход матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Это турнир, в котором мы хотим преуспеть. Если мы продолжим играть в свой футбол и хорошо постараемся, результат придёт.
Мы знали, насколько хорош „Реал“, насколько хороши мы, и разница в счёте зависела от того, кто кого перебегает. Благодаря прессингу нам удалось забить два мяча. Думаю, мы были великолепны», — приводит слова Стерлинга BBC.
Первый матч противостояния также завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, а мадридский клуб завершил выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
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