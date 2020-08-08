Рафаэль Варан взял на себя ответственность за поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан взял на себя ответственность за поражение «сливочных» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Я хочу показать своё лицо. Это моё поражение. Я беру на себя ответственность. Мы хорошо подготовились, но на таком уровне за ошибки приходится очень дорого платить. Я не могу их объяснить. В футболе всякое случается. Это очень сложный день для меня», — приводит слова Варана журналист The Athletic Дермот Корриган в "Твиттере".

Именно грубые ошибки Варана привели к двум пропущенным «Реалом» голам. Первый матч противостояния также завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, а мадридский клуб завершил выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов.