Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рафаэль Варан взял на себя ответственность за поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Рафаэль Варан взял на себя ответственность за поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан взял на себя ответственность за поражение «сливочных» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Я хочу показать своё лицо. Это моё поражение. Я беру на себя ответственность. Мы хорошо подготовились, но на таком уровне за ошибки приходится очень дорого платить. Я не могу их объяснить. В футболе всякое случается. Это очень сложный день для меня», — приводит слова Варана журналист The Athletic Дермот Корриган в "Твиттере".

Именно грубые ошибки Варана привели к двум пропущенным «Реалом» голам. Первый матч противостояния также завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, а мадридский клуб завершил выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Реал» во второй раз уступил «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020