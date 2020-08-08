Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 1-го тура

Сегодня, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА стартует 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



В 1-м туре состоится восемь матчей.



8 августа

«Химки» — ЦСКА (Химки, 16:00 мск)

«Тамбов» — «Ростов» (Саранск, 18:30 мск)



9 августа

«Уфа» — «Краснодар» (Уфа, 17:00 мск)

«Арсенал» Т — «Ахмат» (Тула, 19:00 мск)

«Спартак» — «Сочи» (Москва, 20:00 мск)



10 августа

«Урал» — «Динамо» (Екатеринбург, 17:00 мск)



11 августа

«Ротор» — «Зенит» (Волгоград, 18:00 мск)

«Рубин» — «Локомотив» (Казань, 20:00 мск)



В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021



Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021