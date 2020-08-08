Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 1-го тура
Сегодня, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА стартует 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
В 1-м туре состоится восемь матчей.
8 августа
«Химки» — ЦСКА (Химки, 16:00 мск)
«Тамбов» — «Ростов» (Саранск, 18:30 мск)
9 августа
«Уфа» — «Краснодар» (Уфа, 17:00 мск)
«Арсенал» Т — «Ахмат» (Тула, 19:00 мск)
«Спартак» — «Сочи» (Москва, 20:00 мск)
10 августа
«Урал» — «Динамо» (Екатеринбург, 17:00 мск)
11 августа
«Ротор» — «Зенит» (Волгоград, 18:00 мск)
«Рубин» — «Локомотив» (Казань, 20:00 мск)
В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021
Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021
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- 7 августа 2020
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