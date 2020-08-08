Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 1-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 1-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА стартует 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

В 1-м туре состоится восемь матчей.

8 августа
«Химки» — ЦСКА (Химки, 16:00 мск)
«Тамбов» — «Ростов» (Саранск, 18:30 мск)

9 августа
«Уфа» — «Краснодар» (Уфа, 17:00 мск)
«Арсенал» Т — «Ахмат» (Тула, 19:00 мск)
«Спартак» — «Сочи» (Москва, 20:00 мск)

10 августа
«Урал» — «Динамо» (Екатеринбург, 17:00 мск)

11 августа
«Ротор» — «Зенит» (Волгоград, 18:00 мск)
«Рубин» — «Локомотив» (Казань, 20:00 мск)

В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021

Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020