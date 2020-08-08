Арбитр Федотов: Кашшаи, почему в ворота «Зенита» не назначали пенальти за толчок Эдера?

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные судейские моменты матча за Суперкубок, за который боролись «Зенит» и «Локомотив».
Напомним, встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:1.
«На 54-й минуте Барриосу надо было показывать жёлтую карточку за симуляцию. Но хотел бы обратить внимание на момент с толчком Эдера в штрафной «Зенита». Это, конечно, не 11-метровый удар. Но давайте вспомним слова Кашшаи про отменённый гол Соболева в ворота «Тамбова». Он сказал, что там был толчок, было воздействие на ход дальнейшей игры, поэтому отменить гол Соболева – правильное решение. Если так, тогда к господину Кашшаи вопрос: Виктор, почему за толчок на Эдере не назначили пенальти в ворота «Зенита»? Где последовательность?
При этом можно сравнить момент с Эдером с назначением пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Зенитом», когда толчок Дзюбы Кашшаи назвал несущественным. Если следовать словам Кашшаи, что фола со стороны Дзюбы не было, то 11-метровый на Эдере не назначили верно.
Так где же логика, господин Кашшаи? Где правда и что делать командам, как узнать, где нарушение, а где нет? Но ответов на эти вопросы мы не услышим, потому что их нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 августа 2020
-
15:30
-
15:25
-
15:21
-
15:14
-
15:12
-
15:06
-
15:04
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:38
-
14:22
-
14:19
-
14:18
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:40
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:34
-
12:07
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:45