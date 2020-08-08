Арбитр Федотов: Кашшаи, почему в ворота «Зенита» не назначали пенальти за толчок Эдера?

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные судейские моменты матча за Суперкубок, за который боролись «Зенит» и «Локомотив».

Напомним, встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:1.

«На 54-й минуте Барриосу надо было показывать жёлтую карточку за симуляцию. Но хотел бы обратить внимание на момент с толчком Эдера в штрафной «Зенита». Это, конечно, не 11-метровый удар. Но давайте вспомним слова Кашшаи про отменённый гол Соболева в ворота «Тамбова». Он сказал, что там был толчок, было воздействие на ход дальнейшей игры, поэтому отменить гол Соболева – правильное решение. Если так, тогда к господину Кашшаи вопрос: Виктор, почему за толчок на Эдере не назначили пенальти в ворота «Зенита»? Где последовательность?



При этом можно сравнить момент с Эдером с назначением пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Зенитом», когда толчок Дзюбы Кашшаи назвал несущественным. Если следовать словам Кашшаи, что фола со стороны Дзюбы не было, то 11-метровый на Эдере не назначили верно.



Так где же логика, господин Кашшаи? Где правда и что делать командам, как узнать, где нарушение, а где нет? Но ответов на эти вопросы мы не услышим, потому что их нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.