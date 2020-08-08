Увольнение Сарри будет стоить «Ювентусу» € 20 млн

«Ювентус» будет вынужден заплатить Маурицио Сарри € 20 млн за расторжение контракта, сообщает Football Italia.



Соглашение итальянского специалиста с клубом было рассчитано до 2022 года. Сарри зарабатывал € 5,5 млн за сезон после вычета налогов. За досрочный разрыв контракта Маурицио получит € 20,3 млн, включая налоги.



Напомним, «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В ответной встрече итальянский клуб обыграл «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Криштиану Роналду. За «Лион» забил Мемфис Депай. «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.



По итогам сезона-2019/2020 «Ювентус» стал чемпионом Италии, на одно очко опередив «Интер». В 38 матчах подопечные Маурицио Сарри набрали 83 очка. Победа стала для «Ювентуса» 36-й в национальном первенстве, а также девятой подряд.

«Ювентус» объявил об увольнении Сарри